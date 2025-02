Hotelbrand in Oberösterreich: 40 Gäste evakuiert

Feuerwehr im Einsatz: Brand im Hotel in Vorderstoder, Gäste konnten unverletzt in Sicherheit gebracht werden.

In der Nacht auf Samstag, den 22. Februar 2025, wurden die Feuerwehren durch die Brandmeldeanlage eines Hotels in Vorderstoder alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte standen bereits die Flammen aus dem Dach des Gebäudes. Die rund 40 Gäste hatten das Hotel zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen und sich in Sicherheit gebracht.

Rasche Evakuierung der Gäste

Alle Hotelgäste verließen das Haus unverletzt und wurden im nahegelegenen Gasthaus untergebracht. Der Einsatz von rund 150 Feuerwehrkräften dauerte mehrere Stunden. Der Brand brach im zweiten Obergeschoss des Hotels aus und griff schnell auf das Dachgeschoss über. Die Einsatzkräfte konzentrierten sich darauf, die Flammen mit Hilfe von Hubrettungsgeräten und Wärmebildkameras zu bekämpfen, um verbleibende Glutnester zu löschen, wie Medien berichten.