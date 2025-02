Vom Heim in die Selbstständigkeit: Anlaufstellen erleichtern Übergang

Am Foto: Landesrätin Sara Schaar bei der Fachtagung zum International Care Day an Alpen-Adria-Universität Klagenfurt.

Mit 18 bzw. spätestens 21 Jahren endet die Betreuung der Kinder- und Jugendhilfe und es steht plötzlich der Übergang in ein eigenständiges Leben an. Kärnten ist hier das einzige Bundesland in Österreich, welches eigene Anlaufstellen für sogenannte Care Leaver in Klagenfurt und Villach eingerichtet hat, um diesen Übergang zu erleichtern. Das umfassende Angebot der Diakonie de La Tour wird mittlerweile von 60 bis 70 Care Leavern laufend in Anspruch genommen.

Personal für Betreuung der Care Leaver wird aufgestockt

Geboten werden dabei nicht nur Beratung bzw. Begleitung in allen Lebensbereichen, sondern auch ein Begegnungsraum, in dem gemeinsame Aktivitäten, biografische Workshops und der Austausch unter Gleichgesinnten stattfindet. Begleitet werden die jungen Menschen schon vor ihrer Entlassung aus der Jugendhilfe in enger Kooperation mit den sozialpädagogischen Einrichtungen. „Das schafft Vertrauen und Sicherheit, denn die Herausforderungen sind groß – sei es bei der Wohnungssuche, im Umgang mit Finanzen oder in der Gestaltung sozialer Beziehungen“, so Landesrätin Sara Schaar (SPÖ). Da sich einerseits das Leistungsportfolio der Anlaufstellen ständig erweitert und andererseits die Nachfrage in der Art der benötigten Unterstützung verändert (z. B. mehr persönliche statt telefonische Kontakte, mehr Bedarf an nachgehender Begleitung), ist nun eine Aufstockung der Personalressourcen erfolgt.

Kärntner Anlaufstellen sind österreichweit einzigartig

„Gemeinsam mit dem Land Kärnten schaffen wir es, die Phase des ‚Leaving Care‘ immer besser zu gestalten“, fasst es Matthias Liebenwein, Leiter des Bereichs Kind, Jugend & Familie der Diakonie de La Tour, zusammen, der an der bundesweiten Forderung der Ausweitung des Rechtsanspruches für Care Leaver mitgearbeitet hat. „Die Forderung der Bundesländer liegt seit der letzten Konferenz in Kärnten am Tisch, die Zuständigkeit der Kinder- und Jugendhilfe muss auch wieder vom Bund ernst genommen werden und bundeseinheitlich geregelt werden, das sieht auch der Kärntner und bundesweite Dachverband der Kinder- und Jugendhilfe so. Dabei unterstützen wir die Forderung auf den Rechtsanspruch bis 24 Jahren der Care Leaver“, so Schaar abschließend.