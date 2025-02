Kärnten ist beim Camping die Nummer 1

Veröffentlicht am 22. Februar 2025, 12:45 / ©dizfoto1973/stock.adobe.com

Kärnten bleibt weiterhin das beliebteste Campingziel in ganz Österreich, etwa 2,5 Millionen Camper nächtigten im südlichsten Bundesland im Jahr 2024. Dicht dahinter liegt Tirol mit etwa 2,4 Millionen Nächtigungen. Auf Platz drei liegt Salzburg mit fast 950.000 Nächtigungen.

Immer mehr Personen campen in Österreich

Camping in Österreich erfreut sich immer größerer Beliebtheit – das zeigen die Statistiken, die das Internetportal camping.info auf Basis von Zahlen der Statistik Austria erhoben hat. Im Jahr 2024 konnten 8,5 Millionen Übernachtungen verzeichnet werden. Dies ist bereits das vierte Rekordjahr in Folge, seit 2015 steigen die Zahlen kontinuierlich. „Das liegt vor allem daran, dass man zahlreiche Angebote für Trends wie Winter- und Wellnesscamping auch neben den Sommermonaten einiges zu bieten hat“, so Maximilian Möhrle, der Geschäftsführer von camping.info.

camping.info Award – Die Top 10 Campingplätze in ganz Österreich