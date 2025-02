VinziHerz reiste mit Hilfspaketen in Partnerregion Lemberg

Seit April 2024 wickeln die VinziWerke ihre Hilfsprojekte für Vertriebene aus und in der Ukraine über die Einrichtung VinziHerz ab. Seither wurden tausende Hilfsgüter-Pakete in der Ukraine übergeben und dutzenden Familien, die aus unterschiedlichen Gründen nicht ausreichend aus den bestehenden Angeboten versorgt werden können, wurde in der Steiermark geholfen. Im Februar unternahm auf Initiative der Projektverantwortlichen eine Delegation aus Graz eine Reise in die Partnerregion Lemberg, um neue Hilfsgüter zu übergeben und bestehende Projekte zu besuchen und weiterzuentwickeln. Begleitet wurde das Projektteam unter Initiator und Ukraine-Honorarkonsul Friedrich Möstl, Projektleiterin Yuliia Malchevska, Beiratsmitglieder Halyna Iskiv und Gemeinderat Philipp Pointner von der Grazer Vizebürgermeisterin Judith Schwentner.

Städtepartnerschaft mit Lemberg

Auf der Agenda stand ein Austausch mit Andriy Sadovyy und Andriy Moskalenko, Bürgermeister und Vizebürgermeister der Stadt Lemberg. Besonderes Interesse zeigten beide an den Möglichkeiten von Kooperationen, etwa im Bereich der Abfall-, Wasser- und Energiewirtschaft, wo die ukrainische Stadt vom Know-how der Grazer Expert*innen profitieren kann. „Mit Bürgermeister Andrij Sadowyj haben wir uns darüber ausgetauscht, wie wir als Partnerstadt weiter unterstützen können. Es liegt an uns, die Menschen in der Ukraine nicht zu vergessen. Sie haben das Recht auf Demokratie, auf einen souveränen Staat und vor allem – auf ein Leben in Frieden. Projekte wie VinziHerz tragen dazu bei, sie auf dem Weg dorthin zu unterstützten. Ich bin froh, dass ich mir persönlich vor Ort ein Bild davon machen konnte, wie dringend diese Hilfe notwendig ist“, unterstreicht Vizebürgermeisterin Judith Schwentner. Abgeschlossen wurde der Wissensaustausch mit gegenseitigen Einladungen für die Fortsetzung der Partnerschaft, etwa zur Eröffnung der Europäischen Jugendstadt 2025 im April in Lemberg.

Instrumente für Musikschule

Zu den bestehenden Projekten von VinziHerz zählt die Kooperation mit dem Lyceum in Lemberg, der sich Gemeinderat Philipp Pointner angenommen hatte. Instrumente für zwei hochbegabte vertriebene Kinder wurden im Rahmen dieser Aktion angeschafft, der dortige Konzertsaal mit Stühlen ausgestattet und alle Schüler der Musikschule mit Hilfspaketen beschenkt. Eine dringend benötigte Behandlung eines mit Diabetes erkrankten Kindes wurde in der Höhe von 1.700 Euro für ein Jahr übernommen. Teil des Besuches bildete auch die Besichtigung des Luftschutzbunkers, der bis zu 120 Kindern Schutz vor den regelmäßigen Bombenalarmen bietet. Als Zeichen des Dankes lud Direktor Levko Zakopets zum feierlichen Konzert im frisch eröffneten Konzertsaal.

Neue Projekte

Ein mögliches neues Unterstützungsprojekt tat sich im Zuge eines Besuchs der Rehabilitationsklinik „Unbroken“ auf, die täglich rund 700 Patienten versorgt. Sie enthält eine eigene moderne Prothesenwerkstatt, die pro Tag bis zu 50 Arm- und Beinprothesen vor Ort herstellen kann. Wie wichtig eine adäquate Versorgung von kriegsversehrten Menschen ist, konnten die Grazer Besucher*innen in Gesprächen mit betroffenen Personen erfahren. Eine symbolische Sachspende übergab das Projektteam im Zuge der Besichtigung. Ein Abendessen mit Vizebürgermeister Andriy Moskalenko, Direktor Levko Zakopets, Rektor der Lviv National Adademy of Arts, Vasyl Kosiv und dem österreichischen Honorarkonsul in der Westukraine Markyan Malskyy rundete den intensiven Tag ab.

Hilfe für Binnenvertriebene

Der Rückweg nach Österreich verlief über die Stadt Stryi, wo VinziHerz seit dem vergangenen Jahr hunderte Binnenvertriebene unterstützt, die durch den Krieg ihr Zuhause verloren haben. Bis Dezember unterstützte VinziHerz 200 Familien bzw. 560 aus Kriegsgebieten geflohene Ukrainerinnen* mit mehreren Hilfslieferungen, zuletzt über 20 Tonnen und mit 200 Lebensmittelpaketen. Im Gespräch mit Betroffenen und Vor-Ort-Koordinatorin Olha wurden bewegende Geschichten erzählt, die Projektgruppe erfuhr aber auch enorme Dankbarkeit über die wichtige Unterstützung, die großteils durch die Hilfe von Spenden geleistet werden kann.

Fokus auch auf Österreich

Nach Rückkehr der Delegation nach Graz wird sich das Projekt wieder verstärkt vertriebenen Familien in Österreich zuwenden. Friedrich Möstl thematisiert in diesem Zusammenhang das bevorstehende Aus für den Bezug der Familienbeihilfe von tausenden geflüchteten Ukrainer*innen in Österreich: „Nach drei Jahren ist vielen Ukrainer*innen – zu einem überwiegenden Teil Frauen*, in kürzester Zeit eine Integration in unsere Gesellschaft gelungen. Der Wegfall der Familienbeihilfe könnte Familien, die nach dem Verlust ihres Zuhauses und traumatisierenden Fluchterfahrungen erneut in eine existenzbedrohende Lage bringen. Wir als VinziWerke bitten die Verantwortlichen dringend um eine Lösung für diese Familien!“

Was macht VinziHerz Über 118.000 Euro haben die VinziWerke seit Beginn des Ukrainekriegs im Februar 2022 für humanitäre Hilfe sammeln können. Über 71.000 Euro an Spendengeldern allein für das Projekt VinziHerz – Hilfe für Vertriebene, das im April 2024 von Friedrich Möstl initiiert wurde. Das Projekt wird zusätzlich der Stadt Graz gefördert, im vergangenen Jahr im Ausmaß von 53.000 Euro für Personal- und Sachkosten sowie Hilfsleistungen. Im Winter wurden weitere Mittel vom Land Steiermark und der Stadt Graz im Ausmaß von in Summe 41.000 Euro an Förderungen zur Verfügung gestellt. Im Rahmen von Weihnachtsaktionen wurden dringend benötigte Lebensmittel, warme Kleidung, Schuhe, Geschirr, Küchengeräte, Medikamente und andere Hilfsgüter in die Ukraine gebracht. Der insgesamt dritte Hilfstransport umfasste 20 Tonnen und mehr als 1.000 Hilfspakete. In Graz konnte VinziHerz 120 Kindern und weiteren 150 in der Steiermark ein friedvolles Weihnachten mit Geschenken ermöglichen. Insgesamt werden im Rahmen des Projekts bis zu 50 Familien vor Ort unterstützt, die so genannte „Härtefälle“ darstellen und aus bestehenden Angeboten nicht ausreichend versorgt werden können. VinziHerz – Hilfe für Vertriebene kann man mit einer Spende auf das folgende Konto unterstützen: AT88 2081 5000 4552 3271

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.02.2025 um 14:13 Uhr aktualisiert