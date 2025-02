Villacher Juwelier verschenkt jetzt Diamant-Torten

„Es sollte die erste Torte dieser Art in Österreich werden. Das ist mir irgendwann in der Nacht eingefallen und wir haben uns diese Woche mit den ersten 30 Torten, gebacken von Mike Koloini, auf den Weg nach Linz zu einer TV-Aufzeichnung gemacht“, so Paul Schützlhoffers Botschaft exklusiv an 5 Minuten. Was dort genau mit den 30 – jeweils das Stück mit einem teuren Diamanten besetzt – passierte, will er nicht verraten. Nur so viel: „Es ist die Beteiligung unserer Idee an einer ganzen Serie mit mehreren Teilnehmern, die vom Privatsender Puls 4 aufgezeichnet und zu einem späteren Zeitpunkt ausgestrahlt wird und da spielen unsere Torten dann eine Rolle.“

Torten-Nachfrage riesig

Aber die Sache mit Diamanten hat jetzt auch Zukunft. „Die Nachfrage nach dem Tortengag ist riesengroß“, freut sich der Juwelier, zu dem inzwischen prominente Kunden aus ganz Europa gehören und beliefert werden. Sogar der ebenfalls in Villach nicht unbekannte Tortenzauberer Mike Koloini, von 5 Minuten nachgefragt, hat schon was abbekommen: „Ich musste letzte Nacht für den Paul 30 dieser wertvollen spezielle Torten backen, der Ofen hat nur so geraucht. Ich auch habe auch geglüht, bin noch etwas müde“, konnte er schon wieder lachen. Was da noch in Zukunft an Diamanttorten auf ihn zukommen wird? „Naja Notfalls schaffe ich mir einen weiteren Ofen an.“