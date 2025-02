Würfel gefallen: So geht es mit Österreichs Regierung weiter

Wie bereits allseits bekannt, sind die Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS Anfang des Jahres gescheitert. Mehr dazu in: Koalitionsgespräche endgültig gescheitert: Nehammer tritt ab! Seit geraumer Zeit steht allerdings ein Comeback für die ursprüngliche Ampel-Koalition im Raum.

Ampel-Koalition wieder in den Startlöchern?

Grund für die Spekulationen sind ein erneutes Angebot von der ÖVP und SPÖ, welches bei der NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger vorliegt. Damit könnte es doch zu einer Ampel-Koalition in Österreich kommen. Seit Tagen sind die Gespräche zwischen den drei Parteien am Laufen. Am Freitagnachmittag, 21. Februar 2025, wurden neue Details rund um die Gespräche bekannt. Die Worte des Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen, den Kompromiss und damit Lösungen zu suchen, werden ernst genommen. Einen Termin in der Hofburg gab es am Freitag allerdings nicht mehr. Die für Freitagabend abgekündigten Statements der Verhandler ließen ebenfalls auf sich warten. In den späten Abendstunden wurde bekannt, dass wohl erst am Wochenende mit einer Stellungnahme der drei Parteien zu rechnen ist.

Partei-Chefs zu Gast in der Wiener Hofburg

Nach intensiven Gesprächen in den letzten Tagen und Nächten wurden die Verhandlungen am heutigen Samstag, 22. Februar 2025, zwischen ÖVP-Bundesparteiobmann Christian Stocker, SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler und NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger fortgesetzt. Nun scheint ein Durchbruch bei den Verhandlungen gelungen zu sein. Um 13 Uhr wurde ein Termin zwischen der Partei-Chefin und den beiden Partei-Chefs mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Hofburg angesetzt. Ein Statement des Bundespräsidenten wird um 14 Uhr erwartet. „Im Anschluss sind Pressestatements geplant“, heißt es in einem geschlossenen Statement der Parteien am späten Freitagabend.

Dreier-Koalition nun fix!

Samstagmittag wurden erste Schritte offiziell. In einem Statement kündigen die NEOS an, ein gemeinsames Regierungsprogramm mit der ÖVP und SPÖ in Angriff zu nehmen. „Wir sind bereit, zusätzliche Breite, Verlässlichkeit und Handlungsfähigkeit in diese Zusammenarbeit einzubringen“, denn es habe sich seit Beginn des Jahres viel geändert. „Die Ereignisse der vergangenen Wochen sind an niemandem in Österreich spurlos vorübergegangen“, geben die NEOS Samstagmittag auf deren Webseite offiziell bekannt.

Würfel sind gefallen

Doch wie steht es um die Ressortverteilung? Wie der „Standard“ erfuhr, werden diese aktuell noch finalisiert. Das Justizministerium soll allerdings an die SPÖ gehen. Kurz vor 14 Uhr ging die Tapetentür in der Wiener Hofburg auf. Alexander Van der Bellen tritt vor die Medien. Die Würfel sind gefallen. Es habe Kompromissbereitschaft gegeben und das freue ihn. Kompromisse seien das Fundament jeder demokratischen Gesellschaft, „denn sie ermöglichen Fortschritt ohne Spaltung“, so das Bundesoberhaupt. Er wünsche sich von der künftigen Regierung, Österreich wieder an die Spitze zu bringen, denn „es braucht eine Regierung der Lösungen“, so Van der Bellen abschließend.

„Wir sind auf der Zielgeraden – aber noch nicht ganz am Ziel“

„Eine gemeinsame Basis für eine lösungsorientierte Regierung ist vorhanden. Zu dritt werden wir alles daran setzten, diese auch umzusetzen“, äußert sich ÖVP-Bundesparteiobmann Christian Stocker zu den jüngsten Entwicklungen. „Wir starten eine gemeinsame Zukunft und müssen aufeinander zugehen“, so SPÖ-Chef Andreas Babler. Es sei wichtig, Staats- und nicht Parteiinteressen zu berücksichtigen. „Die Zeiten sind hart und wir standen vor einer riesigen Geduldsprobe, doch wir sind auf der Zielgeraden, Lösungen für eine handlungsfähige Regierung für Österreich zu finden“, so NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.02.2025 um 14:16 Uhr aktualisiert