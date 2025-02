15. Landeswinterspiele der steirischen Bergrettung feierlich eröffnet

Veröffentlicht am 22. Februar 2025, 14:30 / ©Land Steiermark

Bergretter, Skifahrer und Lawinensuchhundeführer der steirischen Bergrettung kämpfen im Zuge der Veranstaltung in den Bewerben Akjageschicklichkeitsfahren (Rettungsschlitten), Verschüttetensuche (Lawinenverschüttsuchgerät) und Riesentorlauf mit Tourenausrüstung wieder um den Sieg. Landeshauptmann Mario Kunasek gratulierte den erfolgreichen Wintersportlern: „Das große sportliche Können, das die Bergretter im Rahmen der Landeswinterspiele unter Beweis stellen, ist beeindruckend und zeigt, welche Top-Alpinisten uns im Notfall am Berg zur Seite stehen. Ich wünsche allen Teilnehmern viel Erfolg für die heutigen Bewerbe und bedanke mich bei allen Mitgliedern der Bergrettung Steiermark für ihren unermüdlichen Einsatz und ihre hohe Professionalität, mit der sie ihre so verantwortungsvolle und wichtige Tätigkeit ausführen.″

©Land Steiermark Landeshauptmann Mario Kunasek und Landesrat Stefan Hermann mit Ortsstellenleiter Christoph Kandler

„Wir können stolz auf die Vielseitigkeit der teilnehmenden Rettungskräfte sein. Neben der stetigen Einsatzbereitschaft ist es beeindruckend zu sehen, mit welchem Ehrgeiz aber auch Spaß die Landeswinterspiele bestritten werden. Ein herzlicher Dank ergeht in diesem Zusammenhang auch an die Gemeinde Hohentauern für die Ausrichtung der Veranstaltung″, so Landesrat Stefan Hermann.