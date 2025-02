Erste Frühlingsgrüße: Samstag beschert Kärnten zweistellige Plusgrade

Der Winter verabschiedet sich langsam aber sicher in Kärnten. Vielerorts blühen bereits die Palmkätzchen und auch die ersten Schneeglöckchen sprießen bereits aus dem Boden. Das Ende der kalten Jahreszeit naht in großen Schritten. Einen ersten Vorgeschmack durften die Kärntner bereits am heutigen Samstag, dem 22. Februar 2025, genießen.

Plus 12 Grad im Bezirk Spittal

Im ganzen Land strahlte die Sonne vom Himmel. Damit einher gingen auch milde Temperaturen – zum Teil sogar schon im zweistelligen Bereich. Am wärmsten war es heute laut den Messwerten der Geosphere Austria in Döllach in der Gemeinde Großkirchheim. Zwölf Grad wurden dort gemessen. Am zweitwärmsten war es mit 10,4 Grad in Kötschach-Mauthen.

Die wärmsten Orte Kärntens Döllach; Bezirk Spittal an der Drau: 12,0 Grad

Kötschach-Mauthen; Bezirk Hermagor: 10,4 Grad

Kornat, Bezirk Hermagor: 10,3 Grad

Obervellach, Bezirk Spittal an der Drau: 10,1 Grad

Gmünd in Kärnten, Bezirk Spittal an der Drau: 10,0 Grad Quelle: Geosphere Austria

Keine zweistelligen Plusgrade in Klagenfurt und Villach

Etwas frischer war es in den Kärntner Städten. Die höchsten Temperaturen wurden in mit 9,4 Grad in Hermagor gemessen. Darauf folgte die Stadtgmeinde Feldkirchen mit 9,0 Grad. Bei der Messstation in Villach hatte es wiederum nur 8,9 Grad; in Klagenfurt überhaupt nur 7,8 Grad.