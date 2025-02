Feuerwehr in der Villacher Innenstadt im Einsatz

Zu einem Einsatz kam es am Samstag in der Villacher Innenstadt.

Veröffentlicht am 22. Februar 2025, 15:10 / ©Leserfoto

Angebrannte Speisen haben am Samstagnachmittag einen Feuerwehreinsatz in der Villacher Innenstadt ausgelöst. „In einer Dachgeschosswohnung in der Gerbergasse ist es zu einer Rauchentwicklung gekommen“, bestätigt Kommandant-Stellvertreter Martin Regenfelder von der Hauptfeuerwache Villach gegenüber 5 Minuten.

Hund aus verrauchter Wohnung gerettet

Die Florianis konnten die Situation mittels Innenangriff unter schweren Atemschutz unter Kontrolle bringen. „Ein Hund wurde aus der Wohnung gerettet und seinen Besitzern übergeben“, so Regenfelder. Im Anschluss wurde die Wohnung noch rauchfrei gemacht.