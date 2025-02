Wütender Hühnerzüchter erschoss Bussard 

Veröffentlicht am 22. Februar 2025, 15:21 / ©Pexels / Ellie Burgin

Wie berichtet, beobachtete eine 54-jährige Kärntnerin am Freitagnachmittag, wie der Lenker eines weißen BMW auf der Auffahrt zur B106 südlich der Bundesstraße in Obervellach plötzlich anhielt und aus dem Auto heraus einen Bussard erschoss. Die Frau zeigte den Vorfall an; die Polizei bat daraufhin die Bevölkerung um Mithilfe. Mehr dazu unter: Bussard aus Auto erschossen: Polizei sucht jetzt Unbekannten.

Bussard erzürnte Hühnerzüchter aus dem Bezirk Spittal

Intensive Ermittlungen führten die Beamten kurz darauf zu einem 40-jährigen Hühnerzüchter aus dem Bezirk Spittal an der Drau. „Der Mann war geständig, den Greifvogel erlegt zu haben“, heißt es seitens der Polizei. Offenbar hatte der Vogel bereits seit mehreren Wochen seine Hühner im Visier gehabt und mindestens 25 getötet. Daraufhin folgte der Mann dem Vogel bis zu dem Verkehrsschild, wo er ihn schlussendlich erlegte. „Um seine Hühner vor weiteren Angriffen zu schützen“, so der 40-Jährige gegenüber der Polizei. Gegen den Mann wurde nun ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt zur Anzeige gebracht.