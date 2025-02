Wien-Wahl 2025: Wiederkehr als Spitzenkandidat der NEOS fixiert

Wiens Vizebürgermeister und NEOS Wien Landessprecher Christoph Wiederkehr wurde mit 90,4 Prozent bestätigt und führt NEOS in die kommende Wien-Wahl. Sie gehen als geschlossenes und entschlossenes Team in die Wahl und setzen weiterhin auf Bildung, Integration, Innovation und mutige Reformen.

„Sind bereit, Verantwortung zu übernehmen und Veränderungen umzusetzen, die Wien verdient“

„Wir haben in den vergangenen Jahren gezeigt, dass eine Politik, die auf Transparenz, Fortschritt und Verantwortungsbewusstsein setzt, Wien nachhaltig verbessert. Als Regierungspartei haben wir viele notwendige Reformen angestoßen und umgesetzt. Das zeigt sich auch in der Zustimmung der Wiener Bevölkerung an unserem gemeinsamen Kurs. Unser Ziel ist es, diese ehrliche Arbeit fortzusetzen und Wien mit mutigen Reformen in die Zukunft zu führen. Die Stadt braucht eine Politik, die nicht verwaltet, sondern gestaltet“, betonte Wiederkehr.

©NEOS Wien ©NEOS Wien

Auch die Listen für die kommenden Gemeinde- und Landtagsabgeordneten wurden in einem offenen und transparenten Prozess erstellt. Top 10: 1. Christoph Wiederkehr

2. Selma Arapović

3. Bettina Emmerling

4. Stefan Gara

5. Dolores Bakos

6. Markus Ornig

7. Jing Hu

8. Maria In der Maur-Koenne

9. Thomas Weber

10. Angelika Pipal-Leixner

Zentrale Reformen gesetzlich verankert

Sie alle stehen für den klaren Reformkurs, den NEOS in Wien fortsetzen wollen. Die Wahl der NEOS-Liste erfolgt nach einem dreistufigen Verfahren: Offenes Bürgervoting, Vorstandsabstimmung und Wahl durch die Mitglieder. Die Wahlkampfkostenobergrenze wurde auf 5 Millionen Euro gesenkt, und scharfe Sanktionen bei Überschreitungen stellen sicher, dass keine Partei ungestraft die Vorgaben umgehen kann. „Zusätzlich müssen die Wahlkampfkosten bereits vor der Wahl veröffentlicht werden, sodass Bürger volle Einsicht in die finanziellen Mittel der Parteien erhalten. Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer kontrolliert die Einhaltung der Regeln und sorgt für maximale Transparenz“, heißt es von Seiten der NEOS abschließend.