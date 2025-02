Cheerleading in Graz: Probetrainings bei den Giants

In Graz gibt es am 24. Februar und 3. März die Möglichkeit, Cheerleading auszuprobieren.

In Graz gibt es am 24. Februar und 3. März die Möglichkeit, Cheerleading auszuprobieren.

Im Feber und März 2025 öffnen die Graz Giants Cheerleader ihre Türen für Interessierte und laden zu Probetrainings im ASKÖ Stadion Eggenberg ein. Die Veranstaltungen bieten Kindern und Jugendlichen die Gelegenheit, die Sportarten Cheersport und Cheerdance kennenzulernen.

Cheerleading in Graz Cheersport: 24. Februar 2025, 17.30 Uhr (ab 6 Jahren) Cheerdance: 3. März 2025, 17.30 Uhr (ab 14 Jahren)



© Kunzfeld & Kunzfeld Während des Probetrainings haben die Teilnehmenden die Gelegenheit, verschiedene Grundelemente des Cheersports kennenzulernen, wie etwa Bodenturnen und Stunts.

Inhalte des Probetrainings: Akrobatik und Teamarbeit

Während des Probetrainings können die Teilnehmenden grundlegende Elemente des Cheersports ausprobieren, darunter Bodenturnen und Hebefiguren (Stunts). Vorkenntnisse in Akrobatik oder Turnen sind hilfreich, aber keine Voraussetzung. Im Vordergrund steht die Freude an der Bewegung und das Kennenlernen neuer sportlicher Herausforderungen.

Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb der Teams

Das Cheer-Team bietet eine stufenweise Entwicklungsmöglichkeit: Bereits ab fünf Jahren können Kinder einsteigen und sich kontinuierlich weiterentwickeln. Mit zunehmendem Alter und Erfahrung steigen die technischen Anforderungen und die Komplexität der Choreografien.

Gemeinschaft und persönliches Wachstum im Cheerleading

In der Cheer-Community stehen Teamgeist, Engagement und individuelle Förderung im Mittelpunkt. Die Mitglieder haben die Möglichkeit, kontinuierlich an ihren sportlichen Fähigkeiten und persönlichen Zielen zu arbeiten. Neben dem Training wird besonderer Wert auf Zusammenhalt, Disziplin und die Freude am gemeinsamen Sporterlebnis gelegt. Die Community versteht sich als unterstützendes Netzwerk, in dem jeder Einzelne sowohl sportlich als auch persönlich wachsen kann.