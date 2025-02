Liselotte Zechner Frauenpreis 2025: Bruck an der Mur ehrt MINT-Talente

Am 8. März 2025 wird in Bruck an der Mur der Liselotte Zechner Frauenpreis vergeben.

Veröffentlicht am 22. Februar 2025, 16:16 / ©Vassilev/Philipp Malli/KK

Die Stadt Bruck an der Mur gibt bekannt, dass die Verleihung des Liselotte Zechner Frauenpreises 2025 am 8. März um 11 Uhr im Kammermusiksaal stattfinden wird. Der vierte Preis steht unter dem Motto „MINT – Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik“ und ehrt Frauen, die in diesen Bereichen außergewöhnliche Leistungen erbringen.

Silke Reitbauer-Rieger: Bedeutung des Internationalen Tags der Frauen in der Wissenschaft

„Ich denke, es ist Zeit, daran zu erinnern, dass es seit zehn Jahren einen Internationalen Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft gibt“, leitet die Brucker Frauenreferentin Silke Reitbauer-Rieger die Nominierungen des diesjährigen Frauenpreises ein. Sie betonte, dass dieser Tag dazu diene, die grundlegende Wahrheit anzuerkennen, dass die Beteiligung von Frauen für den Aufbau einer besseren Welt durch Wissenschaft und Technologie unerlässlich sei.

Hervorhebung herausragender Frauen in MINT-Berufen

Die Stadt Bruck an der Mur setzt mit dem Liselotte Zechner Frauenpreis unter dem Motto „MINT – Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik“ ein Zeichen. Reitbauer-Rieger, die diesen Preis ins Leben gerufen hat, möchte damit herausragende Frauen in den Vordergrund stellen und ihre Leistungen anerkennen. Diese Frauen sind bedeutende Vorbilder für kommende Generationen, und ihre Geschichten verdienen es, erzählt zu werden. Für die Auszeichnung 2025 wurden fünf Frauen nominiert.

©Vassilev | Sandra Brandner Geburtsjahr: 1969 Position: Betriebsleiterin, Wirtschaftsbetrieb Wohnort: Kapfenberg Kurzinfo: Sandra Brandner absolvierte die HBLVA für Gartenbau in Wien sowie das Umwelttechnik College in Leoben. Sie war eine der wenigen weiblichen Bauhofleiterinnen in Österreich und hat den kommunalen Betrieb durch ihre Expertise und Führungsqualität modernisiert.

Vorbereitungen und Juryentscheidung für den Frauenpreis

Der diesjährige Frauenpreis wird erneut am Internationalen Weltfrauentag in einer feierlichen Zeremonie verliehen. Zuvor hat die Jury, bestehend aus politischen Vertreterinnen wie Silke Reitbauer-Rieger, Susanne Kaltenegger, Jaqueline Staber und Barbara Albrecht sowie den beiden Bruckerinnen Barbara Bijewitz und Ingrid Lovas, die sich um einen Platz beworben haben, und Sonja Häuselhofer von der Stadtverwaltung, die verschiedenen Biografien ausführlich besprochen.

Einigkeit der Jury: Wer wird den Liselotte Zechner Frauenpreis erhalten?

Die Jury ist sich einig: „Wie schon in den Vorjahren sind alle fünf nominierten Frauen schon durch die Nominierung aus der Bevölkerung Siegerinnen und jede von ihnen hat diesen Preis verdient. Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, letztendlich konnten wir sie aber einstimmig treffen“. Wer wird in diesem Jahr den Liselotte Zechner Frauenpreis erhalten? Die Entscheidung wird bei der feierlichen Verleihung am 8. März um 11 Uhr im Kammermusiksaal der Musikschule bekannt gegeben.