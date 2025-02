Nach Villach-Attentat: Selbstverteidigungskurse boomen

Genau eine Woche ist es nun her, dass ein 23-jähriger Syrer in der Villacher Innenstadt wahllos auf Menschen einstach. Ein 14-jähriger Bursche wurde dabei getötet; fünf weitere Menschen zum Teil schwer verletzt. Dass diese grauenhafte Tat nicht spurlos an den Kärntnern vorbeiging zeigt nicht nur die rege Teilnahme an den Trauermärschen in Villach und Klagenfurt, bei denen sich tausende Menschen einfanden. Auch die Nachfrage nach Pfeffersprays ist deutlich gestiegen. So berichtete der Geschäftsinhaber des Jagd- und Sportgeschäftes in Villach, David Mischkulnig, dass er aktuell keine mehr lagernd hat. Mehr dazu unter: Villacher Waffengeschäft mit Pfeffersprays ausverkauft.

Ansturm auf Selbstverteidigungskurse in Villach

Aber nicht nur das Abwehrspray erlebt derzeit einen regelrechten Aufschwung. Auch die Nachfrage nach Selbstverteidungskursen ist enorm, wie ein Sprecher der „Schools of Kung Fu“-Akademie in Villach gegenüber 5 Minuten bestätigt: „Wir haben vermehrt Anfragen zum Thema Selbstverteidigung und Selbstschutz bekommen.“ Vor allem besorgte Eltern hätten sie darauf angesprochen und um Rat gefragt. „Auch haben wir einen Anstieg von Anfragen weiblicher Interessenten bemerkt“, so der Kampfsportler. Angebote würde es genügend geben. „Wir behandeln diverse Situationen laufend im Unterricht, bieten aber auch zusätzlich solche Kurse an“, heißt es abschließend.