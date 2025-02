„Zeit für Veränderung“: Schallenberg kehrt nächster Regierung den Rücken

Am heutigen Samstagmittag sind die Würfel gefallen. ÖVP-Bundesparteiobmann Christian Stocker, SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler und NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger nehmen ein gemeinsames Regierungsprogramm in Angriff. „Wir sind auf der Zielgeraden, Lösungen für eine handlungsfähige Regierung für Österreich zu finden“, erklärte die NEOS-Chefin in einem heutigen Pressestatement. Zu dritt werde man alles daran setzten, diese auch umzusetzen, sind sich auch die Partei-Chefs der ÖVP und SPÖ einig. Mehr dazu in: Würfel gefallen: So geht es mit Österreichs Regierung weiter.

Zeit für Veränderung

Während sich die drei Parteien nun über eine gemeinsame Zukunft einig sind, scheint sich auch Außenminister und Interimskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) über etwas sicher zu sein. In den frühen Nachmittagsstunden wurde bekannt, dass Schallenberg der kommenden Regierung nicht mehr angehören wird. „Die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung, heißt es schon bei den alten Griechen. Nach beinahe sechs Jahren als Mitglied der österreichischen Bundesregierung habe ich die Entscheidung getroffen, dass die Zeit reif ist für eine Veränderung“, gibt Schallenberg vor wenigen Minuten auf der Plattform X bekannt. Die Entscheidung sei „wohlüberlegt und schon seit Jahresbeginn in mir gereift“, führt er weiter aus.