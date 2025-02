Innovation gegen Überschwemmungen: Graz beteiligt sich an Projekt

Graz nimmt am Forschungsprojekt FLOODPREP teil.

Veröffentlicht am 22. Februar 2025, 16:33 / ©5 Minuten

Die Stadt Graz wird als Partner am innovativen Forschungsprojekt FLOODPREP teilnehmen. Das Projekt ist Teil der KIRAS Sicherheitsforschung des Bundesministeriums für Finanzen (BMF) und der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG). Ziel ist es, Einsatzkräfte bei der Bewältigung pluvialer Überschwemmungen in städtischen Gebieten durch wissenschaftlich fundierte Simulationsmodelle zu unterstützen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Echtzeit-Simulation von Oberflächenabfluss und Entwässerungssystemen in Graz und Innsbruck. Zudem kommen Künstliche Intelligenz (KI) und Machine Learning zum Einsatz, um das Modell fortlaufend zu optimieren.

Sozialwissenschaftliche Analyse und starke Partnerschaften im „FLOODPREP-Projekt“

Zusätzlich wird eine sozialwissenschaftliche Analyse zur Akzeptanz durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Simulationsergebnisse in der Praxis sinnvoll angewendet werden können. Das Projektkonsortium setzt sich aus führenden Partnern wie der Universität Innsbruck (Projektleitung), der Technischen Universität Graz, dem Disaster Competence Network Austria (DCNA), SafeREACH GmbH, ÖSTAP Engineering and Consulting GmbH, KAWUMMS Naturgefahren GmbH, den Innsbrucker Kommunalbetrieben AG sowie der Stadt Innsbruck zusammen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 11.331 Euro, wovon 80 Prozent von der FFG gefördert werden sollen. Der Stadtsenat hat dem Antrag auf Teilnahme einstimmig zugestimmt.