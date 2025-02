Schwere Verbrennungen: Techniker (46) von Stichflamme erwischt

Der Arbeitsunfall geschah in den frühen Morgenstunden.

Veröffentlicht am 22. Februar 2025, 17:26 / ©5 Minuten

Ein 46-Jähriger aus dem niederösterreichischen Bezirk Amstetten arbeitete am heutigen Samstag, 22. Februar 2025, als Techniker als in einer Firma in Enns, Oberösterreich.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Als er gegen 6.40 Uhr eine Metallscheibe mit einem Heißluftföhn erhitzen wollte, entstand eine Stichflamme. „Diese erwischte ihn im Gesicht“, teilt die Polizei Oberösterreich mit. Ein Rettungshubschrauber rückte an. Der Mann wurde mit Verbrennungen ins Kepler Uniklinikum geflogen.