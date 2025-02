Steiermark: NEOS optimistisch über Koalitionsgespräche auf Bundesebene

Die Diskussion über eine neue Regierung in Österreich zieht sich schon lange hin, und viele fragen sich, wie es nun weitergeht. Am 22. Feber wurden jetzt erste Schritte offiziell bekanntgegeben. In einem Statement kündigten die NEOS an, ein gemeinsames Regierungsprogramm mit der ÖVP und SPÖ in Angriff zu nehmen. Mehr dazu hier: Würfel gefallen: So geht es mit Österreichs Regierung weiter.

Reaktionen auf die Koalitionsgespräche

Während die Parteien auf eine gemeinsame Zukunft hinarbeiten, folgten die ersten Reaktionen schnell. Kurz darauf wurde bekannt, dass Außenminister und Interimskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) nicht Teil der kommenden Regierung sein wird. Auch in der Steiermark bleiben die Politiker nicht untätig und kommentieren das Vorhaben.

Pointner: Optimismus bei Koalitionsgesprächen zwischen den Parteien

Der stellvertretende NEOS-Landessprecher Philipp Pointner zeigt sich zuversichtlich in Bezug auf die Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene. „Unsere Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger hat in den letzten 72 Stunden intensive Gespräche mit den Parteichefs von SPÖ und ÖVP geführt, um zu prüfen, ob eine Zusammenarbeit für ein gemeinsames Regierungsprogramm möglich ist. Jetzt gibt es eine gemeinsame Basis und die Bereitschaft, frühere Blockaden zu überwinden“

Zuversichtliche Aussichten für eine pro-europäische Koalition

Das gemeinsame Ziel sei es, schnell eine pro-europäische, fortschrittliche Koalition auf Augenhöhe zu bilden. Pointner zeigte sich zuversichtlich, dass dieses Ziel erreicht werden könne. Damit könnten wichtige Veränderungen und Reformen in Bereichen wie Bildung, Entlastung und Generationengerechtigkeit angestoßen werden.