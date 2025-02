10.000 Euro für 31. Internationales Schachopen in Graz

Veröffentlicht am 22. Februar 2025, 17:53 / ©Pexels/Enginakyurt

Das 31. Internationale Schachopen fand vom 15. bis 21. Februar 2025 in der Wirtschaftskammer Graz statt. Neben Turnieren in vier Kategorien wurden nationale und internationale Schachschiedsrichter ausgebildet und Jugendtrainings für steirische Spitzenspieler angeboten. Die Stadt Graz unterstützt die Veranstaltung mit einer Förderung in Höhe von 10.000 Euro, die einstimmig vom Stadtsenat genehmigt wurde.