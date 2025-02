Schlimmer Verdacht nach Akku-Explosion in Kärnten

Wie berichtet, erlitt ein 34-jähriger Kärntner am Freitagnachmittag schwere Verletzungen, nachdem ein Autoakku in seinem Wohnzimmer explodiert war. Mehr dazu unter: Explosion in Wohnhaus: Türe in Garten geschleudert, Mann schwer verletzt. Nun kam es in dem Fall zu einer überraschenden Wende, denn laut der Polizei dürfte der Akku zuvor manipuliert bzw. mechanisch beschädigt worden sein.

Ermittlungen laufen auf Hochtouren

„Wer diese mechanische Beschädigung/Manipulation verursacht hat, ist noch Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen“, heißt es in einer entsprechenden Aussendung des Landeskriminalamtes Kärnten. Der verletzte Kärntner wird derzeit intensivmedizinisch im Klinikum Graz behandelt.