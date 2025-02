Los entschied über Kärntens neuen Feuerwehr-Vize

Treffen am Ossiacher See

Nachdem der bisherige Landesfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Dietmar Hirm altersbedingt ausgeschieden war, fand am Freitag eine Nachwahl im Hotel eduCARE in der Gemeinde Treffen am Ossiacher See statt. Dabei kam es bei zwei Wahlgängen zu einer Stimmgleichheit von 68:68 und einer ungültigen Stimme.

Los entschied über neuen Feuerwehr-Stellvertreter

Laut Wahlordnung des Kärntner Landesfeuerwehrverbandes entscheidet in einer solchen Pattsituation das Los. Gezogen wurde Friedrich Monai. Damit wird er künftig den Posten des Landesfeuerwehrkommandant-Stellvertreters der Kärntner Feuerwehren bekleiden. Als zweiter Kandidat ließ sich übrigens Kurt Schober aufstellen.