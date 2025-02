Leoben erweitert Betreuungsangebot: 48 Plätze im Mühltal II

Ab dem Kindergartenjahr 2025/26 bietet der neue Kindergarten in Leoben 48 zusätzliche Plätze.

Veröffentlicht am 22. Februar 2025, 18:26 / ©Russold

Der Kindergarten Mühltal II nimmt immer mehr Form an. Am 20. Feber 2025 fand in feierlichem Rahmen im Beisein von Bürgermeister Kurt Wallner und Vizebürgermeisterin Birgit Sandler die Gleichenfeier statt – ein wichtiger Meilenstein, der den Fortschritt des Projektes symbolisiert. Das Richtfest wird gefeiert, wenn der Rohbau vollendet und das Dach errichtet ist.

Kindergarten-Erweiterung: 48 zusätzliche Plätze ab Herbst 2025

Mitte Jänner haben die Technikgewerke sowie der Dachdecker den Betrieb aufgenommen. Somit steht einer planmäßigen Fertigstellung im kommenden Sommer nichts mehr im Weg. Mit der Eröffnung des neuen Kindergartens im Kindergartenjahr 2025/26 wird die Kinderbetreuung in Leoben um 66 Plätze bzw. drei Kindergartengruppen erweitert, gleichzeitig fallen durch die gesetzlichen Vorgaben zur schrittweisen Reduktion der Gruppengrößen auf maximal 20 Kinder bis 2027 jedoch ab Herbst 18 Plätze weg – ergibt netto 48 zusätzliche Plätze ab Herbst 2025.

Bürgermeister Wallner: Kindergarten Mühltal II wird Wohlfühlort für Kinder

Bürgermeister Kurt Wallner (SPÖ) erklärte, dass mit dem Kindergarten Mühltal II das Betreuungsangebot erheblich erweitert werde. Er zeigte sich erfreut darüber, dass das Projekt planmäßig voranschreite und dankte den beteiligten Firmen für ihre Arbeit. „Der neue Kindergarten wird ein Ort des Wohlfühlens sein, der den Kindern ein unbeschwertes Aufwachsen im Einklang mit der Natur ermöglicht“, betonte er.

Nachhaltiger Neubau des Kindergartens in Leoben: Klimaschutz im Fokus

Die Erweiterung des im Jahr 2023 eröffneten Kindergartens begann im August 2024. Die Gesamtkosten für den Neubau, der ebenfalls in nachhaltiger Holzbauweise mit einem begrünten Dach realisiert wird, betragen 3,5 Millionen Euro. Das verwendete Holz stammt vollständig aus PEFC-zertifizierter, nachhaltiger Waldbewirtschaftung. Damit leistet die Stadt Leoben einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz, da pro Kubikmeter verbauten Holzes eine Tonne CO₂ gebunden wird.

Kindergarten Mühltal II: Nachhaltig, kindgerecht und naturnah

Der neue Kindergarten wird nach der Fertigstellung eine Gesamtfläche von 1.500 Quadratmeter umfassen und wird durch weitläufige Außenanlagen, überdachte Terrassen sowie Spielbereiche ergänzt. Die Räumlichkeiten sind speziell auf die Bedürfnisse der Kinder zugeschnitten und fördern eine enge Verbindung zur Natur. Moderne Materialien wie flexibles Holzmobiliar schaffen anpassbare Lern- und Spielzonen. Laubbäume sorgen für natürlichen Schatten und schaffen eine angenehme Atmosphäre zum Spielen und Erholen. Die Fertigstellung des Kindergartens ist für August 2025 vorgesehen, und das Gebäude wird mit Beginn des Kindergartenjahres 2025/26 in Betrieb genommen.

Anmeldung für Kindergartenplätze in Leoben

Derzeit hat die Stadt Leoben insgesamt sieben Kindergärten. Die Anzahl der Kinderkrippenplätze für unter Dreijährige bleibt im Betreuungsjahr 2025/26 bei 112. Dank der Eröffnung des Kindergartens Mühltal II wird die Zahl der Kindergartenplätze für Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren jedoch auf 462 erhöht. Die Anmeldung für eine Betreuungseinrichtung ist noch bis zum 28. Feber möglich und muss über das verpflichtende Kinderportal des Landes Steiermark erfolgen, wobei drei Wunsch-Einrichtungen angegeben werden können. Nach der Bearbeitung durch die Stadt Leoben und private Betreiber erhalten die Eltern Anfang April vom Land Steiermark Informationen zur Platzvergabe.