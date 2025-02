Landeshauptmann drängt auf mehr Tempo bei Regierungsbildung

„Diese Regierung muss rasch in die Gänge kommen und liefern. Die Menschen in Österreich erwarten zu Recht Lösungen für die drängenden Herausforderungen unserer Zeit – sei es in der Wirtschaft, am Arbeitsmarkt, im Sozialbereich oder bei Asyl und Klimapolitik“, sagte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) am Samstag. Nun gehe es darum, „das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik zurückzugewinnen, Arbeitsplätze und Wohlstand zu sichern und Österreichs Wirtschaft und Industrie wieder fit für den internationalen Wettbewerb zu machen.“ [APA / Red. 22.2.2025]