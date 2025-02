Elternbildung in Graz: Strategien gegen Gewalt bei Kindern

In Graz gibt es ein Angebot für Eltern, bei dem sie Grundlagen zu Gewalt und Deeskalation erlernen können.

In Graz gibt es ein Angebot für Eltern, bei dem sie Grundlagen zu Gewalt und Deeskalation erlernen können.

Veröffentlicht am 22. Februar 2025

Gewalt kann sich in vielen Formen zeigen – sei es durch Kratzen, Beißen oder Schlagen im Kleinkindalter oder durch Mobbing im Kindes- und Jugendalter. Eltern und Bezugspersonen von betroffenen Kindern, ob die Kinder selbst Gewalt ausüben oder Opfer von Gewalt sind, erleben oft ein Gefühl der Ratlosigkeit und Ohnmacht, wenn es darum geht, die Situation zu verändern.

Elternbildungsangebot: Grundlagen zu Gewalt und Deeskalation

Das Elternbildungsangebot zielt darauf ab, Eltern mit den Grundlagen in den Bereichen „Gewalt und Deeskalation“ vertraut zu machen. Teilnehmer können sich mit wichtigen Konzepten und Strategien auseinandersetzen, um in schwierigen Situationen mit Kindern und Jugendlichen handlungsfähig zu bleiben. Im Vortrag werden unter anderem die verschiedenen Formen von Gewalt und Aggression behandelt, ebenso wie traumapädagogische und neurobiologische Aspekte. Darüber hinaus wird auf die Handlungsmöglichkeiten der Eltern in solchen Situationen eingegangen.