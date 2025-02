Nach Alkoholverbot: Wie geht es am Franz-Jonas-Platz weiter?

Die Planungen werden auf Grundlage der Bürgerbefragung erfolgen. Der Franz-Jonas-Platz steht vor einem Makeover in mehreren Phasen. Damit soll der in die Jahre gekommene Bahnhofsvorplatz ein Wohlfühlort durch Begrünungs- und Gestaltungsmaßnahmen werden.

„Raus aus dem Asphalt“

„Wir gestalten in der ganzen Stadt Plätze nach dem Motto ‚Raus aus dem Asphalt‘ um. Damit attraktiveren wir den öffentlichen Raum und machen ihn auch sicherer. Ähnlich wie bei der erfolgreichen Transformation des Pratersterns, auf dem ebenfalls im Vorfeld der Umgestaltung ein Alkoholverbot verhängt wurde, nehmen wir uns nun gemeinsam mit dem Bezirk den Franz-Jonas-Platz für ein umfassendes Facelift vor. Entsiegeln, begrünen und kühlen sind unsere drei Top-Maßnahmen, um aus Betonplätzen klimafitte Grünoasen zu machen“, so Planungsstadträtin Ulli Sima.

Erster Eindruck zählt

„Bahnhofsplätze sind die Visitenkarten einer Stadt – sie prägen den ersten Eindruck vieler Menschen, die nach Wien oder in einen Bezirk kommen. Der Franz-Jonas-Platz muss diesem Anspruch gerecht werden und ein einladender, grüner und lebendiger Raum für alle sein. Mit der Neugestaltung schaffen wir mehr Aufenthaltsqualität durch Entsiegelung und Begrünung. Eine wachsende Stadt muss sich stetig weiterentwickeln, und das tun wir hier gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern“, betont NEOS Stadtentwicklungssprecherin Selma Arapović.

Gemeinsam gestalten: Bürgerbeteiligung läuft

Die Bürger können ihre Ideen zur Umgestaltung bereits seit 12. Februar online auf mitgestalten.wien.gv.at einbringen. Weiters sind Workshops mit ansässigen Geschäftsleuten, Schulen -, Bildungseinrichtungen und Kulturinitiativen geplant. Ziel ist es den Platz, den täglich zehntausende Pendler frequentieren, aufzuwerten. Am 13. März 2025 folgt dann eine Publikumsveranstaltung im Haus der Begegnung in Floridsdorf. Zusätzlich können Interessierte am 15. Und 16. Mai 2025 am Ideenmarktstand vor Ort auf einem 3×3 Meter großen Luftbildteppich ihre Ideen und Wünsche mit Post-its aufkleben. Auch diese Ergebnisse fließen in den Planungsprozess ein und werden für die Umgestaltung berücksichtigt. Gemeinsam mit Aus- und Umbauarbeiten der öffentlichen Verkehrsmittel vor Ort, wird die Umgestaltung in der kommenden Legislaturperiode erfolgen, heißt es abschließend von Seiten der Stadt Wien.