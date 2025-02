Jakominiplatz: Bus-Notbremsung endet mit mehreren Verletzten

In Graz kam es am 22. Feber zu einer Notbremsung eines Busses mit mehreren Verletzten.

Veröffentlicht am 22. Februar 2025, 19:22 / ©5 Minuten

Ein Einsatz am Jakominiplatz sorgte am Abend des 22. Februar für Aufsehen. „Ein Bus musste eine Notbremsung durchführen“, bestätigte Markus Lamb, Sprecher der Landespolizeidirektion Steiermark, in einem Gespräch mit 5 Minuten. Dabei dürften mehrere Personen gestürzt und sich verletzt haben. Weitere Informationen folgen.