Spektakuläre Rettung am Nassfeld: Flugretter seilte sich zu Urlauber ab

Die ARA Flugretter standen am Samstag am Nassfeld im Einsatz.

Die ARA Flugretter standen am Samstag am Nassfeld im Einsatz.

„Er wollte wohl die schöne Aussicht in Sonnleitn genießen und fiel mit seinen Schischuhen über eine steil abfallende Kante“, schildern die ARA Flugretter in den sozialen Medien. In letzter Minute konnte sich der Mann an einem Baumstumpf festhalten. Doch das Gelände darunter war felsig und fiel steil bergab. Aus diesem Grund wurde die Besatzung des ARA-3 hinzugezogen.

Crashbergung am Nassfeld rettete Urlauber das Leben

Sofort nach der Alarmierung wurde ein Flugretter mit der fix installierten Rettungswinde zum Verunfallten gebracht und binnen kürzester Zeit konnte der unverletzte, aber mittlerweile stark erschöpfte Mann mittels Rettungsdreieck („Windel“) im Rahmen einer Crashbergung gerettet werden. „Wieder einmal sind wir äußerst froh, dass unsere Hubschrauber mit einer fest installierten Rettungswinde ausgestattet sind, so konnte die Bergung so rasch wie möglich durchgeführt werden“, erzählt Stationsleiter und Windenführer Philipp. Wenige Stunden später konnte die diensthabende Crew den Mann auf der Station am Nassfeld begrüßen, wo er sich für die Hilfe herzlich bedankte.