Geld zurück: Diese Österreicher profitieren jetzt von Rückerstattungen

Wizz Air-Kunden in Österreich erhalten jetzt ihre Rückerstattung.

Wizz Air-Kunden in Österreich erhalten jetzt ihre Rückerstattung.

Veröffentlicht am 22. Februar 2025, 19:55 / ©Montage: Canva

Gute Nachrichten für Wizz Air-Kunden: Die Arbeiterkammer (AK) hat erfolgreich gegen die Fluggesellschaft geklagt. Das Gericht erklärte mehrere Praktiken und Klauseln von Wizz Air für rechtswidrig. Die betroffenen Kunden können nun eine Rückerstattung für die Check-in-Gebühren sowie für abgelaufene Wizz-Gutscheine und Wizz-Credits erhalten.

Wizz Air muss unzulässige Praktiken ändern

Die AK hatte Wizz Air wegen unzulässiger Klauseln in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) verklagt. Der Oberste Gerichtshof (OGH) entschied, dass 111 der von der AK angefochtenen Klauseln rechtswidrig sind. Besonders betroffen waren Praktiken wie die 40-Euro-Check-in-Gebühr am Flughafen und die Frist von 12 Monaten für Geschenkgutscheine. Auch die Praxis, Ticketkosten ohne schriftliches Einverständnis der Fluggäste in Wizz-Credits zu erstatten, wurde als unzulässig befunden.

Bist du von den unzulässigen Wizz Air-Gebühren betroffen? Ja, ich habe die Check-in-Gebühr bezahlt Ja, ich hatte abgelaufene Wizz-Gutscheine oder -Credits Ich weiß es nicht genau Nein, ich war nie betroffen Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Rückerstattung für Check-in-Gebühren und Gutscheine

Für alle Kunden mit gewöhnlichem Aufenthalt in Österreich, die seit 2019 von den unzulässigen Klauseln betroffen waren, gibt es jetzt eine kundenfreundliche Lösung. Sie können die zu viel gezahlten Gebühren zurückfordern und erhalten neue Gutscheincodes oder eine Rückerstattung für abgelaufene Wizz-Credits.

Das können sich Wizz Kunden jetzt zurückholen Check-in-Gebühren: Alle Check-in-Gebühren, die nach 2018 am Flughafen bezahlt wurden, werden erstattet. Diese betrugen zunächst 30 Euro, wurden aber im März 2021 auf 35 Euro und im November 2022 auf 40 Euro erhöht. Für Zahlungen vor 2019 können betroffene Kunden über das Contact-Center von Wizz Air eine Rückerstattung beantragen.

Abgelaufene Geschenkgutscheine: Kunden, deren Geschenkgutscheine abgelaufen sind, erhalten einen neuen Gutscheincode per E-Mail. Dieser ist nun fünf Jahre lang gültig.

Abgelaufene Wizz-Credits: Für abgelaufene Wizz-Credits haben Kunden die Wahl, entweder eine vollständige Rückerstattung auf ein Konto ihrer Wahl oder eine Gutschrift auf ihren Wizz Account zu erhalten. Diese Gutschrift ist ebenfalls fünf Jahre lang gültig.



So kommst du zu deinem Geld

Betroffene Wizz Air-Kunden können ihre Rückerstattungen und Entschädigungen über das Kontaktformular von Wizz Air beantragen. Die Rückerstattung betrifft alle Konsumenten mit gewöhnlichem Aufenthalt in Österreich und gilt mindestens bis zum 31. Dezember 2027. Wenn ein aktiver Wizz-Air-Account besteht, wird die Airline die betroffenen Kunden aktiv informieren.