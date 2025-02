Stuhleck: Zwei Schifahrer bei Unfällen schwer verletzt

Am 22. Februar kam es in Bruck-Mürzzuschlag zu zwei Schiunfällen, bei denen zwei Personen schwer verletzt wurden.

Am 22. Februar kam es in Bruck-Mürzzuschlag zu zwei Schiunfällen, bei denen zwei Personen schwer verletzt wurden.

Am Samstag, dem 22. Februar 2025, kam es gegen 9.45 Uhr zu einem schweren Schiunfall im Schigebiet Stuhleck, nahe Spital am Semmering im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag. Ein 50-jähriger Wiener fuhr mit seinen Schiern auf der Steinbachalmabfahrt (Piste Nr. 11) in Richtung Tal, als er vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers von der Piste abkam. Mit hoher Geschwindigkeit prallte er gegen eine rund 60 Zentimeter hohe, gefrorene Präparierungskante am linken Pistenrand. Der Aufprall war so heftig, dass der Mann schwere bis lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Die Pistenrettung sowie ein zufällig anwesender Chirurg leisteten sofort Erste Hilfe. Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber C16 ins Klinikum nach Wiener Neustadt geflogen. Die Alpinpolizei Hochsteiermark hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

62-Jähriger bei Sturz auf der Piste verletzt

Wenige Stunden später, gegen 12 Uhr, wurde erneut ein Rettungshubschrauber im Schigebiet Stuhleck eingesetzt. Ein 62-jähriger Wiener, der gemeinsam mit seiner Tochter und seinem Sohn auf der Piste (Nr. 3) in Richtung Tal fuhr, stürzte aus bislang ungeklärter Ursache und ohne Fremdbeteiligung. Bei dem Sturz zog sich der Mann schwere Verletzungen an beiden Armen zu. Nach der medizinischen Erstversorgung durch die Pistenrettung wurde der 62-Jährige mit einem Ackja ins Tal transportiert. Dort übernahmen Rettungskräfte und ein Notarzt die Versorgung. Der Mann wurde schließlich mit dem Rettungshubschrauber C16 ins LKH Graz geflogen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.02.2025 um 20:03 Uhr aktualisiert