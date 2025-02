38-Jähriger wollte gestohlene Fahrräder über Kärntner Grenze schmuggeln

Grenzbeamte staunten nicht schlecht, als sie bei einer routinemäßigen Kontrolle an der Mautstelle beim Karawankentunnel gleich sieben zerlegte Fahrräder entdeckten. „Sie waren unter Decken versteckt“, heißt es vonseiten der Autobahnpolizei Villach. Der 38-jährige Fahrer konnte keinen Eigentumsnachweis für die Fahrräder vorweisen.

Räder sind mehrere zehntausend Euro wert

Er gab an, die Fahrräder in Deutschland übernommen zu haben und über Auftrag nach Kroatien zu bringen. Allerdings ergaben weitere Ermittlungen, dass zwei der Fahrräder in der Schweiz als gestohlen gemeldet sind. „Es handelt sich bei den Fahrrädern um hochpreisige Räder im Wert von mehreren zehntausend Euro“, so die Beamten weiter. Allesamt wurden sichergestellt und der 38-Jährige wird nach Abschluss der Ermittlungen bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.