42-Jährige verletzt: Alkolenker (28) verursacht Unfall

Am 22. Feber 2025, gegen 14.20 Uhr, ereignete sich auf der Achenseestraße in Achenkirch (Bezirk Schwaz) ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 41-jähriger Deutscher war mit drei Mitfahrern in Richtung Norden unterwegs und wollte auf den Abbiegestreifen in Richtung Achenkirch wechseln. Zur gleichen Zeit fuhr ein 28-jähriger Brite in die Kreuzung ein, um in Richtung Eben am Achensee abzubiegen. Dabei verlor er aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen die Leitschiene und drohte, gegen den Wagen des Deutschen zu krachen.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Um eine Kollision zu vermeiden, wich der 41-Jährige aus und kollidierte dabei mit dem Fahrzeug einer 43-jährigen Österreicherin, die gerade an ihm vorbeifahren wollte. Bei dem Unfall wurde die 42-jährige Ehefrau des Deutschen, die auf der Rückbank saß, leicht verletzt. Die Polizei führte beim britischen Fahrer einen Alkotest durch, der positiv ausfiel. Nach Abschluss der Ermittlungen werden die Behörden informiert.