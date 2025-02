Heimspiel-Pleite für Graz: Niederlage gegen Hard

Veröffentlicht am 22. Februar 2025, 21:16 / ©HSG Holding Graz

Die HSG Holding Graz unterlag am 22. Februar dem Tabellenführer ALPLA HC Hard mit 28:34. Trotz einer kämpferischen Aufholjagd in der zweiten Hälfte reichte es nicht, den Rückstand zu überwinden und Punkte zu sichern. Die Harder gingen schnell mit zwei Toren in Führung, ehe Lukas Schweighofer für die Grazer den ersten Treffer erzielte. Die Gäste versuchten sich abzusetzen, doch Graz blieb dran. Nach 14 Minuten gelang Matej Galina der Anschluss zum 6:7. Das Spiel entwickelte sich zu einem spannenden Schlagabtausch, bei dem die Harder zur Halbzeit mit einem Drei-Tore-Vorsprung (11:14) die Führung behaupteten.

HSG Holding Graz kämpft, verliert aber den Anschluss gegen Hard

Die HSG Holding Graz kämpfte sich zu Beginn der zweiten Halbzeit schnell zurück ins Spiel und erzielte drei Treffer in Folge, um auf 20:22 zu verkürzen. Der erhoffte Anschlusstreffer blieb jedoch aus, und das Spiel entwickelte sich zu einem hitzigen Schlagabtausch, in dem die Grazer oft den Kürzeren zogen. Abgepfiffene Tore und Ballverluste führten dazu, dass der ALPLA HC Hard nach 50 Minuten davonzog. In der 55. Spielminute traf Samuel Wendel zum 30:23.

Blick nach vorne: Nächster Gegner Krems

Am Ende musste sich Graz mit 28:34 geschlagen geben. Kommende Woche gastiert die Mannschaft beim UHK Krems. „Wir waren heute mit Hard lange auf Augenhöhe, leider ist es uns dann nicht gelungen den Ausgleich zu erzielen. Nun heißt es Mund abputzen und am nächsten Samstag gegen Krems wieder voll auf Angriff zu gehen“, erklärte Thomas Eichberger, HSG Holding Graz.