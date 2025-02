Von Sonne zu Regen: Kärnten erlebt wechselhaften Sonntag

Das frühlingshafte Wetter weicht am Sonntag nach und nach einer grauen Wolkendecke. Zwar ist es zumindest am Vormittag vielerorts noch sonnig in Kärnten, am Nachmittag gewinnen die Wolken aber mehr und mehr die Oberhand. „Am Abend fallen da oder dort sogar ein paar Regentropfen“, heißt es aus der Geosphere-Austria-Zentrale. Die Tageshöchstwerte bewegen sich zwischen 7 und 11 Grad.