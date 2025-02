Trüber Sonntag erwartet die Steirer: Wolken und einzelne Regentropfen

Der Sonntag verläuft in der Steiermark überwiegend bewölkt.

Der Sonntag verläuft in der Steiermark überwiegend bewölkt.

Veröffentlicht am 22. Februar 2025, 21:39 / ©5 Minuten

Am Sonntag gibt es am Vormittag zunächst etwas Sonnenschein, der sich mit Wolken abwechselt. Am Nachmittag nimmt die Bewölkung zu. „In der westlichen Obersteiermark sind vereinzelt ein paar Regentropfen möglich“, weiß die GeoSphere Austria. Mit einem Nordwestwind sinken die Temperaturen auf den Bergen. Die Frühwerte liegen zwischen -4 und 2 Grad, die Höchsttemperaturen erreichen 5 bis 10 Grad.