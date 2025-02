Regentropfen und Sonnenschein: So wird der Sonntag in Österreich

Am Sonntag kann es in Österreich vereinzelt wieder regnen.

Zunächst gibt es am Sonntag am österreichischen Himmel noch ein paar Auflockerungen mit kurzen sonnigen Abschnitten. Im Laufe des Tages werden die Wolken aber immer dichter und besonders im Bergland an der Alpennordseite sowie auch im Norden ist stellenweise mit etwas Regen zu rechnen.

Am sonnigsten im Süden Österreichs

Die Schneefallgrenze liegt bei 1.200 bis 1.700 Meter Seehöhe. Länger freundlich und sonnig bleibt es am Sonntag im Süden und Südosten des Landes. „Der Wind weht in den Niederungen meist nur schwach, nur im nördlichen Alpenvorland kommt mäßiger Westwind auf“, teilen die Meteorologen der GeoSphere Austria mit. Die Frühtemperaturen liegen bei frostigen minus 6 bis plus 5 Grad. Die Tageshöchstwerte klettern auf 2 und 13 Grad. Am wärmsten bleibt es nach wie vor im Westen Österreichs.