Wolkendecke über Wien: Der Sonntag bleibt wieder kühl

Am Sonntag kann es in Wien wieder etwas regnen.

Zunächst ist es am Sonntag in Wien noch freundlicher mit etwas Sonnenschein. Im Laufe des Tages werden die Wolken aber immer dichter. Besonders am Nachmittag und am Abend sind ein paar Regentropfen nicht auszuschließen. „Der Wind weht nur schwach“, teilen die Meteorologen der GeoSphere Austria mit. Die Frühtemperaturen liegen am Sonntag bei minus 4 bis minus 2 Grad. Im Verlauf des Tages klettern die Temperaturen auf bis zu 4 Grad hinauf.