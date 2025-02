Klagenfurter Polit-Umfrage überrascht: Scheider weiter auf Platz 1

Veröffentlicht am 23. Februar 2025, 06:00 / ©Montage: Grüne Klagenfurt & Stadt Klagenfurt & ÖVP & Nicolas Zangerle & Daniel Waschnig

Die Umfrage sieht den amtierenden Bürgermeister Christian Scheider bei 52 Prozent. Das in einer Zeit, in der die SPÖ Neuwahlen fordert, das Hallenbad vor dem finanziellen Aus steht und das Team Kärnten die parteiliche Zusammenarbeit beendete.

Zusammenfassung Stichprobengröße: 944

944 Methode: CAPI (Persönliche Befragung)

CAPI (Persönliche Befragung) Zielgruppe: Wahlberechtigte KlagenfurterInnen rep. ab 16 Jahren

Wahlberechtigte KlagenfurterInnen rep. ab 16 Jahren Umfragezeitraum: 16. Jänner 2025 – 10. Februar 2025

So bekannt sind Klagenfurts Politiker

94 Prozent aller Befragten kennen Bürgermeister Christian Scheider. (Liste Christian Scheider). Auf den zweiten Platz landet Sandra Wassermann (FPÖ) mit 74 Prozent. Maximilian Habenicht (ÖVP) ist 53 Prozent der Umfrageteilnehmer ein Begriff, dicht gefolgt vom Kärntner Neos-Chef Janos Juvan (49%). 1. Vizebürgermeister Ronald Rabitsch und Franz Petritz (beide SPÖ) haben bei dieser Umfrage eines gemein, nämlich den selben Bekanntheitsgrad. Beide liegen bei bei 47 Prozent. Julian Geier (ÖVP) liegt bei einem recht niedrigen Ergebnis: 40 % der befragte wissen wer er ist. Diese Werte spielen in Klagenfurt scheinbar eine sehr große Rolle, wenn es darum geht, wer bei der nächsten Wahl Bürgermeister(in) werden soll. Gefährlich könnte dem Bürgermeister also nur ein Kandidat werden, der bis 2027 an Bekanntheit (und Beliebtheit) zulegt. Auf diesem Gebiet scheint Scheider nämlich solide aufgestellt zu sein.

Umfrage: Für wen würden Sie stimmen, wenn am kommenden Sonntag der Bürgermeister in Klagenfurt direkt gewählt wird?

Hochrechnung in % Christian Scheider – Christian Scheider 52 % Ronald Rabitsch – Ronald Rabitsch 11 % Julian Geier – Julian Geier 10 % Sandra Wassermann – Sandra Wassermann 14 % Phillip Smole – Phillip Smole 5 % Janos Juvan – Janos Juvan 8 %

Hochrechnung: Wären am kommenden Sonntag Gemeinderatswahlen in Klagenfurt, welcher Partei würden Sie Ihre Stimme geben?

Mittelwert in % Liste CS – Liste Christian Scheider 16 % SPÖ – SPÖ 30 % Neue VP – Neue Volkspartei 14 % FPÖ – FPÖ 18 % GRÜNE – Die Grünen 10 % Neos – Neos 9 % Andere – Andere 3 %

Würden also, wie von der SPÖ gefordert nun Neuwahlen stattfinden, so würde dies anhand dieser Umfrage zwar vereinzelt zu Veränderungen gegenüber der GR-Wahl 2021 führen, jedoch insgesamt zu keinen klaren neuen Mehrheitsverhältnissen.

Meinungsforscher analysiert: Haider-Effekt wird zu Scheider-Effekt

Der renommierte Meinungsforscher Christoph Haselmayer, der die Umfrage ausgewertet hat, hat für 5 Minuten eine Analyse der Ergebnisse durchgeführt. „Die Medaille hat zwei Seiten. Auf der einen Seite wird der frühere ‚Haider-Effekt‘ zum ‚Scheider-Effekt‘. Je mehr ein Politiker vom politischen Mitbewerb und von Teilen der Medien angegriffen wird, desto stärker wird er, weil er in die Märtyrer Rolle kommt. Was ähnliches ist aus meiner Sicht auch hier bei Christian Scheider zu sehen.“ Warum schneidet Christian Scheider weiterhin mit 52 Prozent, und damit ähnlich hoch wie beim letzten Wahldurchgang als er gegen Maria-Luise Mathiaschitz antrat (und mit 53,49 % als Bürgermeister hervorging) auch bei dieser Umfrage ab? Den Grund sieht Haselmayer im „schwachen politischen Mitbewerb und der schwachen Bekanntheit der Mitbewerber bei einer Bürgermeisterwahl“. Wieso landet die SPÖ deutlich vor der FPÖ und dem Team Kärnten auf Platz 1? „Da wird die Partei gewählt“, so Haselmayer kurz und knapp.