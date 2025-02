Gefährliche Kollision: Familie mit Kleinkind in Unfall verwickelt

Die 43-Jährige lenkte ihren PKW Fahrtrichtung Mittersill. Zur gleichen Zeit fuhr ein 44-jähriger Österreicher von einer anderen Straße in die gleiche Richtung auf die Bundesstraße auf. Dabei kam es zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der PKW Lenker, seine 36-jährige Beifahrerin und deren 4-jährige Tochter blieben bei dem Unfall unverletzt.

Lenkerin verletzt

Die 43-jährige Österreicherin wurde mit der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Tauernklinikum Zell am See gebracht. Ein durchgeführter Alkomattest verlief bei beiden Lenkern negativ. Die B 168 musste für eine kurze Zeit komplett gesperrt werden, da beide Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten. Die Freiwillige Feuerwehr Uttendorf war mit zwei Fahrzeugen am Unfallsort.