Tödlicher Rodelunfall: Mann (41) erlag seinen schweren Verletzungen

Der 41-jährige Deutsche hatte an jenem Freitagabend gegen 21.30 Uhr eine Skihütte auf der Hochwurzen gemeinsam mit vier Freunden verlassen. Wie die späteren Ermittlungen ergaben, war die Gruppe aus Deutschland für ein paar Tage auf Urlaub in Schladming. Dabei hatten die Männer an jenem Abend unmittelbar davor einiges an Alkohol konsumiert. Als sich beim beabsichtigten Wegfahren von der Hütte schließlich eine Rodel selbstständig gemacht hatte, versuchten die lediglich mit Sneakers bekleideten Männer die talwärts fahrende Rodel einzuholen. Dabei fuhren sie über die Skipiste, welche laut Beschilderung für den Rodelverkehr gesperrt und mit diesen Sportgeräten nicht zu befahren ist. Bei dieser Fahrt prallte der 41-Jährige in der Folge mit einer Rodel gegen den etwa 40 Zentimeter hohen Pistenrand. In Folge dessen kam er mit lebensgefährlichen Verletzungen auf der Aufstiegsspur für Skitourengeher zu liegen.

Mann erlag seinen schweren Verletzungen

Eine kurz darauf hinzukommende Skitourengeherin entdeckte den Verunfallten kurz darauf. Die Salzburgerin leistete Erste Hilfe und verständigte die Rettungskräfte. Der 41-Jährige aus Baden-Württemberg wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen vom Rettungshubschrauber C14 ins UKH nach Salzburg geflogen. Dort ist er nun an den Folgen seiner schweren Kopfverletzungen verstorben, wie die Polizei am Sonntag, 23. Februar, mitteilt. Ein Fremdverschulden konnte nicht festgestellt werden.

