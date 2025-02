Für Fotos das Leben riskiert: Skifahrer aus Notlage gerettet

Veröffentlicht am 23. Februar 2025, 07:38 / ©pexels

Gestern, am 22.02.2025, gegen 12 Uhr war ein 42-jähriger slowakischer Staatsbürger gemeinsam mit seiner Familie im Schigebiet Nassfeld Schifahren. Nach dem ersten steileren Hang beschloss er ein paar Fotos vom Bergpanorama zu machen. Zu diesem Zweck fuhr er rechts über den Pistenrand und stieg mit seinen Alpinschieren ein paar Meter aufwärts auf eine Geländekante.

Fast 20 Meter abgestürzt

Beim Betreten dieser Geländekante brach, die sich dort befindliche kleine Schneewechte und der 42-Jährige blieb hinter einem schmalen Baumstumpf hängen und konnte sich an diesem festhalten. Dadurch konnte er einen weiteren rund 20 Meter hohen Absturz in die untenliegende Lifttrasse verhindern. Von Personen im Sessellift wurde die Rettungskette in Gang gesetzt. Der Mann konnte mittels Taubergung durch den Notarzthubschraubers aus seiner Notlage geborgen werden. Er blieb unverletzt.