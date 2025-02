Spezialambulanzen für Post Covid: Wann kommen sie wirklich?

Auch fünf Jahre nach Beginn der Pandemie gibt es in Österreich nur wenige spezialisierte Behandlungsstellen für Post Covid und ME/CFS. Konkret angekündigt wurden solche Zentren bisher in Salzburg und im Burgenland. In Wien sowie in der Steiermark gibt es ebenfalls Planungen. Andere Bundesländer sind hier zurückhaltender. Viele Betroffene fühlen sich weiterhin unzureichend versorgt.

Salzburg als Vorreiter

In Salzburg wurde bereits im Herbst 2024 ein Grundsatzbeschluss für eine Anlaufstelle für ME/CFS-Patienten gefasst. „Mitte Jänner hat ein medizinischer Fachaustausch mit Kolleginnen und Kollegen aus Salzburg und dem Referenzzentrum aus Wien stattgefunden“, erklärte Gesundheitslandesrätin Daniela Gutschi (ÖVP). Nun wird erarbeitet, wie und wo die Anlaufstelle eingerichtet wird. Derzeit können sich Betroffene in Salzburg an die Long Covid Ambulanz in Zell am See sowie die Long Covid Reha am Uni-Klinikum Salzburg wenden, dazu an Ärzte und Ärztinnen im niedergelassenen Bereich. Ein runder Tisch der Salzburger ME/CFS-Selbsthilfegruppe im Oktober habe aber gezeigt, dass die Versorgung noch sehr unzureichend sei, so Gutschi.

Weitere Planungen in Wien und im Burgenland

Auch in Wien gibt es Überlegungen für ein „PAIS-Kompetenzzentrum“. Laut Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) wird derzeit an einem Konzept gearbeitet. Konkret ist allerdings noch nichts, derzeit laufe die „Konzeptionsphase“. Im Burgenland ist eine spezialisierte Ambulanz bereits im Regierungsprogramm verankert.

Auch die Steiermark plant Anlaufstelle

In der Steiermark laufen derzeit ebenfalls Vorarbeiten für eine spezielle Anlaufstelle für ME/CFS-Betroffene, teilte das Büro von Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) mit. Die Zahl der pneumologischen Fälle sei rückläufig, während ME/CFS-Erkrankungen zunähmen. Deshalb wurden im vergangenen Jahr Gespräche mit der Medizinischen Universität Graz über die Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle aufgenommen. Bevorzugt wird eine Kooperation mit dem Universitätsklinikum Graz.

Uneinheitliche Lösungen in anderen Bundesländern

Tirol und Vorarlberg verweisen auf bestehende Koordinationsstellen, die Betroffene beraten, aber keine spezialisierte Behandlung bieten. In Kärnten sollen Hausärztinnen und Hausärzte als erste Anlaufstellen dienen. Oberösterreich plant vorerst keine speziellen Einrichtungen, da die Datengrundlage zur Bedarfsermittlung fehle. Niederösterreich will im Rahmen des Gesundheitspakts 2040 Lösungen entwickeln.

Kritik von Betroffenenvertretern

Die Österreichische Gesellschaft für ME/CFS hält den aktuellen Stand für unzureichend: „Zum Beispiel können die genannten Koordinierungsstellen keine Behandlung für ME/CFS vermitteln, weil es die notwendigen Stellen dahinter nicht gibt.“ Zudem fehle eine Gesamtstrategie. „In jedem Bundesland müssen Betroffene mit viel Kraft neu mit Aufklärung beginnen und den Kontakt mit der Landespolitik herstellen, weil es kein koordiniertes, verbindliches Vorgehen gibt.“

Experten fordern spezialisierte Anlaufstellen

Auch der Wiener Neurologe Michael Stingl betont: „Anlaufstellen für ME/CFS brauchen wir schon lange und die Errichtung sollte höchste Priorität haben.“ Ohne spezialisierte Diagnostik und Therapie könnten Verbesserungen nicht erzielt werden, was sich auch auf Pflegebedarf und Arbeitsfähigkeit auswirke. Am Referenzzentrum der MedUni wird derzeit ein Leitfaden für Stakeholder entwickelt, der die Umsetzung von Behandlungsstellen unterstützen soll. Zudem wurde ein neues Forschungsprojekt zur Versorgung von Betroffenen ins Leben gerufen. Die Studie soll Einblicke in die Situation und Krankheitsentwicklung von schwer und sehr schwer an ME/CFS erkrankten Personen in Österreich geben und ihre Erfahrungen im Gesundheitssystem beleuchten. (APA/red. 23. 2. 2025)