15-Jähriger in Graben geschleudert: Auto erfasst Bub bei Ast-Sammlung

Ein 15-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen war am 22. Februar 2025 gegen 19 Uhr auf der Erlacher Landesstraße mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Gemeinsam mit einem 31-Jährigen sammelte er verlorene Äste von der Fahrbahn. Diese waren zuvor vom Anhänger ihres Autos gefallen. Um die Gefahr zu verringern, hielt der 31-Jährige mit eingeschalteter Warnblinkanlage an. Ein zufällig vorbeifahrender Lenker entschied sich, bei den Arbeiten zu helfen.

Notarzt brachte 15-Jährigen ins Krankenhaus

Zur gleichen Zeit fuhr eine 57-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Grieskirchen in Richtung Kimpling. In der Dunkelheit erfasste sie den Jugendlichen, der daraufhin in den Straßengraben geschleudert wurde. Durch den Aufprall erlitt der 15-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades. Nach dem Unfall wurde sofort der Notarzt verständigt. Rettungskräfte versorgten den Verletzten noch an der Unfallstelle. Anschließend wurde er ins Klinikum Wels transportiert.