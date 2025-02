Achtung: Diesen KÃ¤se solltet ihr lieber nicht essen

Veröffentlicht am 23. Februar 2025, 09:30 / ©5Minuten/Pexels

Der Lieferant H.M. Weihs informiere kürzlich, dass das Produkt Morbier Jean Perrin AOP 200g aufgrund des Kontaminationsverdachtes mit unerwünschten Bakterien gesundheitsgefährdend ist.

Folgende Chargennummern und Mindesthaltbarkeitsdaten sind betroffen: MHD: 15.02.2025 MHD: 22.02.2025 MHD: 01.03.2025 MHD: 22.03.2025

Produkt besser nicht verzehren

Das Unternehmen H.M.Weihs ruft im Sinne des vorsorgenden Verbraucherschutzes das oben genannte Produkt zurück. Alle anderen Produkte des Lieferanten sind nicht von dem Rückruf betroffen. Es wird davon abgeraten, das Produkt zu verzehren. „Die betroffenen Produkte wurden in allen Verkaufsstellen gesperrt und aus dem Verkauf genommen. Diese können nicht mehr in Umlauf geraten“, informiert das Unternehmen Transgourmet Österreich. Die Produkte können von den KonsumentInnen an allen Verkaufsstellen, auch ohne Vorlage des Kassabons, zurückgegeben werden. Den Kaufpreis bekommen KonsumentInnen selbstverständlich zurückerstattet.