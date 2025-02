30 Jahre Vienna City Card: Diese neue Variante gibt es ab März

Im Februar 2025 feiert die Vienna City Card ihr 30-jähriges Bestehen. Seit ihrer Einführung im Jahr 1995 hat sich die Gästekarte als wichtiger Bestandteil der Wiener Visitor Economy etabliert. Die Karte hat über die Jahre hinweg nicht nur Gästen den Zugang zu Wiens Attraktionen erleichtert, sondern trägt auch zur Förderung des nachhaltigen Tourismus bei. Zum Jubiläum wird nun eine neue Variante eingeführt, die besonders für Wiener von Interesse ist.

Neue Variante für mehr Rabatte und weniger Verkehr

Ab Montag, dem 3. März 2025, wird die „Vienna City Card Discounts Only“ erhältlich sein. Diese neue Karte, die für nur neun Euro erhältlich ist, richtet sich an Gäste und Wiener gleichermaßen. Sie bietet Zugang zu mehr als 200 Rabatten in der Stadt, ohne die öffentlichen Verkehrsmittel zu inkludieren – eine ideale Lösung für all jene, die bereits über eine Jahreskarte oder das Klimaticket verfügen. Neben den Ermäßigungen können auch Add-ons wie ein 24-Stunden-Ticket für die Hop-On Hop-Off-Busse oder Flughafenfahrten hinzugebucht werden.

Die Vienna City Card – für alle Bedürfnisse

Die klassische Vienna City Card, die es in verschiedenen Varianten für 24, 48 oder 72 Stunden sowie für sieben Tage gibt, bleibt weiterhin verfügbar. Sie umfasst nicht nur Fahrten mit den Wiener Öffis, sondern auch Ermäßigungen bei über 200 Partnern in der Stadt. Diese Partner reichen von Museen über Hotels bis hin zu kulinarischen Erlebnissen. Besonders hervorzuheben ist die zunehmende Beliebtheit der digitalen Variante, die mittlerweile von 90 Prozent der Kartenkäufer genutzt wird.

Nachhaltigkeit als Markenzeichen

Seit 2017 gibt es die Vienna City Card auch in digitaler Form, was zur Reduktion des ökologischen Fußabdrucks beiträgt. Seit zwei Jahren trägt die Karte das österreichische Umweltzeichen und wird ausschließlich von Hotels mit Umweltzertifikat unterstützt. Dieser Fokus auf Umweltbewusstsein hat die Karte zu einer der beliebtesten in Europa gemacht. Im Jahr 2024 konnten über 260.000 Karten verkauft werden, was einen Anstieg von 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.02.2025 um 09:48 Uhr aktualisiert