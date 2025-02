Mit „leuchtendem Herz“ endet heute Trauerwoche in Villach

Die 15-minütige Inszenierung an der Draubrücke bildet den feierlichen Abschluss der Trauerwoche in Villach. Diese wurde ausgerufen, nachdem ein 23-jähriger Syrer am 15. Februar 2025 in der Villacher Innenstadt wahllos auf Passanten eingestochen hatte. Bei dem Angriff verlor ein 14-jähriger Junge sein Leben, fünf weitere Personen wurden teils schwer verletzt.

Beginn um 18 Uhr

Die Abschlusszeremonie steht unter dem Motto „Ein Herz, eine Stadt. Villach hält zusammen“. Um 18 Uhr werden Schwimmer der Feuerwehr und der Wasserrettung ein leuchtendes Herz mit drei Metern Durchmesser in die Drau setzen. Langsam wird es unter der Draubrücke und dem Congress-Center-Steg hindurchtreiben, bevor es symbolisch – als Zeichen unvergänglicher Liebe – flussabwärts davonzieht.

Für den Verkehr gesperrt

Die Zeremonie wird von Musik untermalt, während Schauspielerin und Poetry Slammerin Estha Sackl einen eigens verfassten kurzen Text vorträgt. Weitere Reden sind nicht vorgesehen. Wichtig für alle Verkehrsteilnehmer: Am Sonntag wird die Draubrücke ab 17 Uhr gesperrt.