Geld mit einem Klick weg: Fake-Websites fordern immer mehr Betrugsopfer

Website: Für Fakeshops wird meist nur die Einstiegsseite wirklich gut nachgebaut. Alle weiteren Unterseiten sind längst nicht so detailgetreu bzw. teils gar nicht erreichbar. Klicke dich also auf Verdacht durch die Website und überprüfe, ob auch wirklich alle Links funktionieren. Oft lässt sich beispielsweise die Sprache nicht ändern – ein No go bei großen seriösen Anbietern.