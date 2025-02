Hungrige Einbrecher vor Gericht: Essen im Wert von 11.000 Euro gestohlen

Die Verhandlung findet am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt statt.

Die Verhandlung findet am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt statt.

Am Landesgericht Klagenfurt stehen am Mittwoch zwei Erwachsene vor Gericht. Ihnen wird zur Last gelegt, in ein Gebäude bzw. einen Lagerraum eingebrochen zu sein und diverse Lebensmittel im Gesamtwert von rund 11.600 Euro gestohlen zu haben. Sie werden wegen „Vergehen des schweren und durch Einbruch begangenen Diebstahls“ angeklagt. Richter Manfred Herrnhofer hat den Vorsitz. Es gilt die Unschuldsvermutung.