Große Trauer um Familienvater (37): „Viel zu früh aus dem Leben gerissen“

Es sind Worte, die zu Tränen rühren. „Lieber Papa, du warst einer der glücklichsten Menschen der Welt und warst immer für uns da. Deine Familie (wir) waren die wichtigsten Menschen auf der Welt. Du hast uns immer aufgemuntert, egal was los war“, schreibt eine Tochter, um ihren Vater zu verabschieden. Denn ein tragischer Schicksalsschlag änderte das Leben der Familie von einem Tag auf den anderen.

Große Trauer um Familienvater

Vor wenigen Tagen wurde der Steirer Martin P. im Alter von erst 37 Jahren „völlig unerwartet“ aus dem Leben gerissen. Die Trauer in seiner Heimatgemeinde ist groß. Der Familienvater hinterlässt eine Ehefrau und drei Töchter. „Als meine Mama zu mir ins Zimmer kam, wusste ich schon, dass etwas falsch war, und als ich runterkam, waren Polizisten bei uns und haben gesagt, dass du nicht mehr unter uns bist“, schildert die Tochter den erschütternden Moment weiter.

Spendenkonto für Hinterbliebene

Um der jungen Familie in dieser schweren Zeit zumindest finanziell unter die Arme zu greifen, wurde von der Pfarre Hirschegg ein Spendenkonto eingerichtet. „Auch wir möchten diese Aktion von Herzen unterstützen und hoffen, dass sich viele Menschen finden, die helfen möchten. Jede noch so kleine Unterstützung bedeutet für die Familie unendlich viel. Lasst uns gemeinsam helfen – so wie Martin es immer getan hätte“, schreibt auch die Freiwillige Feuerwehr Hirschegg in einem emotionalen Beitrag auf Facebook.

Spendenkonto Spendenkonto für Martins Familie IBAN: AT10 3848 7000 0820 1410 Kontoname: Pfarre Hirschegg Verwendungszweck: Martin Pistotnik



















Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.02.2025 um 12:27 Uhr aktualisiert