Reha im Heilstollen abgelehnt: Patientin droht Jobverlust

Veronika D. kämpft seit Jahren mit Psoriasis-Arthritis, einer Krankheit, die ihre Gelenke und Haut betrifft. Besonders schmerzhaft sind die Entzündungen an Händen und Füßen, die das Tragen von Schuhen fast unmöglich machen. Schuhe zu tragen tut so weh, dass sie auch im Winter manchmal lieber barfuß geht.

Zwischen Schmerzen und Existenzangst

Der Ausschlag an ihren Händen und Füßen ist sichtbar und schmerzhaft, doch die größte Sorge von Veronika ist, dass sie ihren Arbeitsplatz als Feinkost-Verkäuferin verlieren könnte. „Mein Chef hat schon gesagt: Wenn der Ausschlag an den Händen wiederkommt, muss er mich kündigen. Aber ich gehe gern arbeiten!“ , erklärt sie. Für Veronika bedeutet die Krankheit nicht nur körperliche Schmerzen, sondern auch die ständige Angst vor beruflichen Konsequenzen.

Die Hilfe aus dem Heilstollen

Einzig die Aufenthalte in der radonhaltigen Luft des Heilstollens in Bad Gastein verschafften ihr Linderung. „Danach war ich komplett beschwerdefrei“, erinnert sich Veronika. Die Hautausschläge verschwanden fast vollständig und auch die Gelenkschmerzen verbesserten sich erheblich. Doch leider hielt diese Wirkung nicht dauerhaft an. Nach einigen Monaten kamen die Beschwerden allerdings langsam wieder. Verschiedene andere Behandlungen, die ihr von der Sozialversicherung genehmigt wurden, brachten keine Linderung. Veronika D. hofft, durch eine weitere Radonbehandlung ihre Beschwerden zu lindern und ihren Arbeitsplatz zu behalten.

PVA lehnt die Kostenübernahme ab

Trotz der positiven Erfahrungen mit der Radonbehandlung verweigert die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) die Bewilligung eines erneuten Aufenthalts im Heilstollen. Veronika D. hat daraufhin einen Termin beim Graz-Sprechtag von Volksanwalt Bernhard Achitz vereinbart, nun prüft die Volksanwaltschaft den Fall. „Es wäre sinnvoll und notwendig, dass die PVA den Antrag bewilligt und Veronika D. wieder im Heilstollen behandelt wird“, so Achitz, der den Fall auch in der ORF-Sendung „Bürgeranwalt“ am 22. Februar diskutierte. Von der PVA wollte leider niemand im Studio darüber diskutieren.

Volksanwalt Achitz kritisiert die PVA

Der Volksanwalt ist überzeugt, dass die PVA mit der Kostenübernahme ein langfristig günstigeres Ergebnis erzielen könnte. „Für die Pensionsversicherung wäre es auch finanziell sinnvoll, die Reha zu bezahlen. Dadurch kann Frau D. länger arbeiten und muss nicht vorzeitig in Pension gehen – was für die PVA sicher teurer wäre. Wie so oft, gilt auch hier: Krankheiten früh zu verhindern, ist für das gesamte Sozialsystem billiger als die Folgekosten“, so Achitz abschließend.