Post-Covid: Behandlungsstelle auch in der Steiermark in Planung

Die Einrichtung von Behandlungsstellen für Betroffene von Post Covid und anderen postakuten Infektionssyndromen (PAIS) bis hin zur schweren Form ME/CFS lässt auch fünf Jahre nach Beginn der Pandemie auf sich warten. Konkret angekündigt wurden solche Zentren bisher in Salzburg und im Burgenland. In Wien sowie in der Steiermark gibt es ebenfalls Planungen. In den übrigen Bundesländern verwies man auf APA-Anfrage auf bestehende Einrichtungen bzw. will vorerst abwarten.

In Salzburg Grundsatzbeschluss für Behandlungsstelle

Als erstes Bundesland in Österreich hat Salzburg im vergangenen Herbst eine Anlaufstelle für ME/CFS-Patientinnen und -Patienten und deren Angehörige beschlossen. Ein entsprechender Antrag wurde im Landtag einstimmig abgesegnet. Bis die Einrichtung tatsächlich verfügbar ist, könnte aber noch einige Zeit vergehen: „Mitte Jänner hat ein medizinischer Fachaustausch mit Kolleginnen und Kollegen aus Salzburg und dem Referenzzentrum aus Wien stattgefunden“, teilte Gesundheitslandesrätin Daniela Gutschi (ÖVP) der APA mit. „In weiterer Folge wird in einer interdisziplinären Expertenrunde erarbeitet, wo und in welcher Form eine Anlaufstelle etabliert werden kann.“ Derzeit können sich Betroffene in Salzburg an die Long Covid Ambulanz in Zell am See sowie die Long Covid Reha am Uni-Klinikum Salzburg wenden, dazu an Ärzte und Ärztinnen im niedergelassenen Bereich. Ein runder Tisch der Salzburger ME/CFS-Selbsthilfegruppe im Oktober habe aber gezeigt, dass die Versorgung noch sehr unzureichend sei, so Gutschi.

Planungen auch in der Steiermark

Auch in der Steiermark würden derzeit Planungen für Vorarbeiten zur Einrichtung einer Anlaufstelle laufen, hieß es aus dem Büro von Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP). Die Erfahrungen der vergangenen Jahre hätten gezeigt, dass pneumologische Fragestellungen rückläufig und jene in Bezug auf ME/CFS zunehmend seien. Daher seien auf Bestreben Kornhäusls im vergangenen Jahr Gespräche mit der Medizinischen Universität Graz zur möglichen Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle für ME/CFS-Erkrankte aufgenommen worden. Favorisiert werde eine Kooperation des Universitätsklinikums Graz mit der Medizinischen Universität Graz.

Behandlungsstellen auch in Wien und im Burgenland in Planung

Auch im Burgenland ist die Errichtung einer auf Long Covid und ME/CFS spezialisierten Ambulanz geplant – und auch im neuen rot-grünen Regierungsprogramm verankert. Bisher sei die Betreuung der Betroffenen im Rahmen der „regulären regionalen Gesundheitsversorgung“ erfolgt, hieß es auf APA-Anfrage vom Land. Bei psychischen Belastungen stehe auch der Psychosoziale Dienst zur Verfügung. Schon jetzt gebe es in Bad Tatzmannsdorf zudem ein kostenpflichtiges „REDUCE Modul Long Covid“ zur Regeneration. In Wien sind Planungen für ein Zentrum im Laufen, hieß es aus dem Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) zur APA. Im Herbst vergangenen Jahres sei in der Landeszielsteuerungskommission vereinbart worden, „dass man eine Ambulanz konzipiert“, so ein Sprecher. Die Behandlungsstelle soll unter dem Titel „PAIS-Kompetenzzentrum“ eingerichtet werden. Federführend seien Gesundheitskasse (ÖGK) und die Pensionsversicherungsanstalt (PVA), die Stadt Wien beteilige sich „finanziell und konzeptionell“, hieß es aus Hackers Büro. Konkret ist noch nichts, derzeit laufe die „Konzeptionsphase“. Wo die geplante Einrichtung angesiedelt wird, ist derzeit ebenso offen wie, wann mit der Umsetzung begonnen werden kann.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.02.2025 um 12:04 Uhr aktualisiert